La multa por las distracciones del copiloto

La cantidad de normas que establece la Dirección General de Tráfico (DGT) son infinitas. Unas más lógicas y otras que ni se nos habían pasado por la cabeza. Por lo general, todos intentamos no saltarnos ninguna norma y así evitar una multa, aunque a veces pisemos más de la cuenta el acelerador. No obstante, en lo más absurdo podemos estar cometiendo una infracción, incluso con actos que nada tienen que ver con la circulación, como charlar con el que va en el asiento del copiloto. No es así exactamente, pero ojo a si los agentes de Tráfico consideran que supone una distracción.