La Dirección General de Tráfico (DGT) vive en una campaña continua para evitar los siniestros en carretera que se llevan vidas por delante. Especialmente ponen el foco en la velocidad , más aún cuando llegan fechas señaladas en las que el tráfico de las carreteras españoles se acentúa, como en este puente de mayo que muchos aprovecharán para hacer una escapada previa al verano. Unos viajes con precaución en la carretera, especialmente intentando no pasarse pisando el acelerador para evitar cualquier multa .

La pregunta que nos hacemos es: ¿está en ese panel el radar o a lo largo de los siguientes kilómetros de carretera? Pues depende. Obviamente hay más carteles que radares repartidos en las vías españolas, por lo que no siempre que vemos uno de esos paneles nos encontramos con un radar, se mantienen en las carreteras a modo informativo y porque su simple presencia ya hace que más de uno pise el freno . Entonces, ¿cómo saber si hay o no un radar?

Conocer la posición de los radares, al menos de los fijos, es sencillo y real, es más, la misma DGT tiene publicadas y actualizadas sus ubicaciones a lo largo de toda la geografía española. No obstante, antes de querer jugárnosla y fijarnos si hay un cinemómetro o no, lo más responsable y seguro, recuerda, siempre es no superar la velocidad máxima de cada vía y hacer una conducción responsable.