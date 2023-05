¿ Quién no ha utilizado la puerta de su propio vado para estacionar el vehículo? Las dudas sobre si está bien aparcado o no surgen normalmente y para ello hay que tener en cuenta que un vado permanente es una licencia expedida por el ayuntamiento correspondiente. Esta licencia sirve para reservar un espacio en la vía pública que se destina a la entrada y salida de vehículos del interior de una propiedad privada. Si se tiene en cuenta esta afirmación estaría prohibido aparcar allí.

¡Cuidado! Hay ocasiones en las que pueden haber sustraído la pegatina de vado permanente. En tal caso, fíjate bien antes de bloquear el acceso a un garaje o, si no, te enfrentarás a una multa por aparcar en un espacio reservado .

Si en tu caso tienes dudas de si puedes aparcar porque la placa está desgastada o el vado permanente parece abandonado, no te arriesgues, puede que el vado no haya caducado, aunque esté mal la placa. La policía municipal es la autoridad que te puede aclarar si puedes aparcar en esa plaza o no.