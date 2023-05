El cambio de la DGT que complica la renovación del carnet de conducir a los mayores de 65

En nuestro país no existe límite de edad para seguir conduciendo un coche. Dejar de hacerlo depende del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor, no de los años que refleje el DNI. Si bien, es cierto que a partir de cierta edad los reflejos, la atención y la vista pueden no ser las mismas, lo que puede explicar que un tercio de los fallecidos en accidentes de tráfico ocurridos en la Unión Europea tengan más de 65 años.