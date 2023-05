La multa por no llevar la pegatina de la ITV correctamente en el parabrisas

La ITV es un proceso que pone nervioso a más de un conductor que sabe perfectamente que su vehículo tiene más de un apaño que no está arreglado del todo. Así que cuando toca pasarla solo queda cruzar los dedos para que todo esté en regla y puedas seguir conduciendo sin ningún problema y sin tener que pasar por el taller. Si todo va bien, obtendremos una nueva pegatina que indicará que la inspección está aprobada y cuándo se nos caduca y, por tanto, debemos volver a pasarla. Eso sí, ¿dónde hay que colocarla? Pues tiene un sitio reservado por ley.

No llevar la pegatina ahí, o no tenerla puesta, es una infracción leve motivo de sanción, pero sin la retirada de puntos. Una multa que va entre los 80 y los 100 euros. En caso de no tenerla, por ejemplo, tras haber tenido un golpe y cambiar el parabrisas, se puede solicitar una copia en el centro de la ITV donde la pasó la última vez aportando la documentación necesaria.