El mundo del motor se ha ido modernizando a pasos agigantados a lo largo de los últimos años para hacer más fácil y cómoda nuestra conducción. Sí que es verdad que a veces tanto avance juega en nuestra contra y nos la ha liado en más de una ocasión. Sin embargo, es cierto que hay infinidad de funciones que no utilizamos por no saber cómo o simplemente por desconocimiento, no saber ni siquiera que eras funcionalidades existen y están a nuestra disposición.