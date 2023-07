Cristales rotos, arañazos o pinchazos: las razones para cometer vandalismo contra los coches

El que tiene garaje vive más tranquilo que el que no lo tiene. Esto es así. Dejar el coche en la call e, muchas veces durante varios días en los que no lo mueves, termina siendo un quebradero de cabeza . Si estará bien, si le habrá pasado algo, si alguien le habrá dado un golpe o roto un cristal durante el fin de semana… A veces son cosas que simplemente pasan, pero el vandalismo existe y ahí están los datos: 12’3 millones de conductores españoles admiten haber sufrido vandalismo en sus coches.

No obstante, este estudio también señala que unos 850.000 conductores españoles admiten haber dañado de alguna manera otro vehículo intencionadamente. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a cometer este tipo de actos? Pues la razón más habitual no es otra que la venganza personal, porque el otro vehículo estaba mal aparcado, o simplemente, ojo a aquí, porque el coche era nuevo. Pero no solo eso, casi un millón de conductores confiesa que han llegado a rayar su propio coche para poder pintarlo.