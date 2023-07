Por ley, no sólo es obligatorio señalizar en caso de avería o accidente (salvo causa mayor) sino que es obligatorio portar en nuestro vehículo dos triángulos de emergencia siempre. En caso de que alguna autoridad detecte que no llevamos ambos triángulos, no estén en buen estado o no estén correctamente homologados, podemos ser sancionados con hasta 200 € de multa.