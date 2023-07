El número de cámaras en las carreteras sigue creciendo. Las más nuevas no son para perseguir la velocidad, el móvil, cinturón o el seguro. La DGT ha comenzado a probar dos nuevos sistemas mediante cámaras que detectan dos de las infracciones más comunes y que causan más accidentes. Se trata de aplicar la inteligencia artificial a dispositivos de captación. Así son las nuevas cámaras de la DGT que detectan si te has saltado un stop o no has respetado una línea continua.