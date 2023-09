Sin embargo , existen determinadas infracciones que no admiten esa posibilidad de descuento y que tienen que ser pagadas en su totalidad. Dichas infracciones, no son las más comunes, y algunas probablemente son totalmente desconocidas por los conductores, es por eso por lo que hablaremos de aquellas sanciones que no aplican al descuento.

Otra de las infracciones que escapan a esta bonificación del 50% se produce cuando no se facilitan los datos del conductor requeridos por la DGT. Puede ser el caso de que se imponga una multa por exceso de velocidad que conlleve 300 euros y dos puntos de carné. Si no se aportan los datos de identificación requeridos (hay que hacerlo después de que recibamos la notificación, al iniciar los trámites del pago), no se podrá pagar 150 euros. Además, en el mismo momento en que la identificación no se ha realizado desaparece la denuncia original (en este caso por exceso de velocidad) y se agrava la situación, ya que se pasa a infringir el artículo 11.1a) de la ley de Seguridad Vial, que establece que el importe de la multa será el doble del importe de la infracción originaria teniendo en cuenta si ésta es de carácter leve, y el triple si es una infracción grave o muy grave. Por lo tanto, estamos hablando de sanciones que van de 200 a 1.500 euros.