Pisar el acelerador sale caro: multa de 1'4 millones de euros por exceso de velocidad

Sin embargo, algo muy diferente es lo que ha ocurrido en Savannah, una ciudad de Georgia , en Estados Unidos. Allí, a comienzos del pasado septiembre, un conductor fue multado por ir a 140 kilómetros por hora en una zona en la que el límite estaba a 90 km/h . Él esperaba la sanción, pero no la cuantía que finalmente se le notificó: 1’4 millones de euros.

No es ninguna broma. El propio conductor señalaba a Insider que sabía que iba a recibir una multa por exceso de velocidad por aquel día que, volviendo a casa, pisó más de lo debido el acelerador. Otra cosa es la cantidad, tan estratosférica que se llegó a poner en contacto con las autoridades para conocer si se trataba de un error.

Y no lo es, pero tiene truco. Al parecer, en este tipo de multas el sistema establece automáticamente una cuantía de base de 999.999’99 dólares a los que después se le van sumando otros agravantes y costes con el objetivo de lograr el importe más alto . Pero el conductor no va a tener que pagar tal cantidad, sino que se trata de una cifra con la que se aseguran que l os infractores acudan al juzgado por superar en gran medida el límite de velocidad.

Allí, el juez determinará la multa exacta a la que se tendrá que enfrentar y abonar, que no superará los 1.000 dólares, a lo que se deben sumar los costes, unos 950 euros. Así que, pese a que la multa de 1’4 millones de euros es cierta, realmente no tendrá que pagar semejante cantidad. Eso sí, el susto se lo ha llevado y ya no pisará tanto el acelerador.