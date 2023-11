Borrasca Ciarán: consejos para conducir con viento

La borrasca Ciarán ha hecho y sigue haciendo estragos en muchos puntos de nuestro país. No solo es lluvia y nieve lo ha traído, también rachas de viento extremadamente peligrosas que ayer se cobraban la vida de una joven en una calle de Madrid al caerle encima un árbol. Rachas de viento que han llegado a rozar los 170 kilómetros por hora en Galicia y zonas de la costa cantábrica que no ponen fácil salir de casa, menos aún conducir. Pese a que Ciarán se aleja, una nueva borrasca, Domingos, de características similares se acerca durante el fin de semana. Un clima que pone en jaque a la conducción y por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido recordar cuáles son las medidas preventivas esenciales durante estos días.

El viento, aunque no lo parezca, es un gran peligro para los conductores que, aunque saben que sopla el viento, no con cuánta intensidad al estar dentro del habitáculo. Por eso mismo, cuando el viento supera los 70 km/h y no nos queda otra que coger el coche hay que hacer extremando las medidas de precaución, aunque si el desplazamiento es en moto intenta evitarlo a toda cosa.