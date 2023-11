Lo que más molesta a los conductores de los copilotos

Hay muchas formas de conducir . Unas veces prefieres hacerlo solo para tu propia tranquilidad y en otras ocasiones quieres ir acompañado de alguien, ese copiloto que te da conversación, que te ayuda con alguna indicación o que se encarga de la música que suena. Sin embargo, la conducción no siempre es de color de rosa, tampoco la relación con el copiloto, ya que en ocasiones surgen situaciones tensas con el piloto que terminan en discusión. Pero ¿qué es lo que más molesta a los pilotos de sus acompañantes en el coche?

Otros de los instantes que más molestan es cuando el copiloto pide parar constantemente o un clásico, cuando no indican bien una dirección o una salida , alargando así el viaje. En relación a esto, tampoco les gusta a muchos conductores que sus acompañantes repitan las indicaciones que da el GPS como si no las hubiesen escuchado.

También existen otras situaciones que causan crispación en carretera entre conductor y copiloto, aunque con una gran diversidad de opiniones. Si bien a un 37’5% le molesta que el copiloto hable demasiado, a un 36’4% no le importa conversar con él o escuchar lo que dice. Algo similar ocurre en la versión contraria, el copiloto se queda dormido. Pese a que a un 38’7% no le parece bien que se echen una cabezadita, a un 42% no le importa que se queden dormidos durante parte del viaje.