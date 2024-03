Aparcar no es la tarea más fácil para aquellos que se ponen al volante, especialmente cuando llevas varias vueltas cerca de tu casa en busca de un hueco y, cuando por fin logras divisar uno, es bastante estrecho. Aún así, entre maniobra y maniobra logras encajar tu vehículo, aunque la distancia entre el resto de los coches no sea demasiada y vaya a complicar sacar el coche a los demás y a ti mismo, incluso con la mayor posibilidad de que te den un golpe. ¿Podrían mutarte por no respetar la distancia entre un coche y otro al aparcar?

Realmente no existe una distancia como tal que sea la indicia legalmente entre dos coches estacionados, aunque sí que hay ordenanzas municipales que la indican. Además, el propio Reglamento General de Circulación subraya en el artículo 91 que “la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía”.

De esta manera, la multa puede quedar a valoración del agente de tráfico y, una manera de medir si la distancia es demasiado corta es si tu maletero no se puede abrir, en ese caso quizá sea mejor buscar otro aparcamiento con más espacio. Lo mismo ocurre si aparcas en batería, pues aunque no lo parezca, si tu puerta no se puede abrir bien, impidiéndote salir del vehículo, quizá no esté tan bien estacionado.