Nos ha pasado a todos. Vayas conduciendo, de copiloto, o de cualquier otra forma, te habrás encontrado con ciclistas en carretera . A veces solo uno, otras veces en pareja y, en ocasiones un grupo en pelotón. No todas las vías están totalmente preparadas para dejar un espacio propio para los ciclistas, por lo que los vehículos deben adelantar a aquellos que salen en bicicleta a entrenar o simplemente por gusto. ¿El problema? A veces te cuadra estando en línea continua. ¿Puedes adelantar o debes esperar a que la señalización lo permita?

Es una de las grandes dudas, pues si esa línea está ahí, normalmente es debido a que no existe una correcta visibilidad . Sin embargo, la DGT permite adelantar en estos casos a los ciclistas, siempre que se cumplan una serie de medidas básicas para la seguridad de los ciclistas, la de otros usuarios de la vía, y la tuya misma.

Para hacerlo debe respetarse siempre la distancia de seguridad con los ciclistas de, como mínimo, un metro y medio en el momento en el momento en el que se produce el adelantamiento, con la precaución de que se debe invadir el carril contrario, por lo que se debe asegurar de que no vengan de frente otros vehículos o ciclistas. Por ello, hasta que no sea seguro hacerlo, la DGT no aconseja hacerlo.