En la Convención de Viena sobre señalización vial de 1968 se estableció que toda las señales de tráfico en Europa referentes a los límites de velocidad fueran circulares y tuvieran un borde rojo . Así todo el mundo podría entenderlas sin lugar a la duda. Pero si has viajado últimamente al extranjero es posible que te hayas encontrado señales con un color diferente. Una de las más curiosas es la señal de límite de velocidad que todos conocemos pero con un borde verde . ¿Significa lo mismo? ¿Qué razón de ser tiene?

Estas señales se han visto por primera vez en algunas carreteras de Francia y el Reino Unido , y es muy posible que terminen extendiéndose a otros territorios, aunque todavía no han sido incorporadas al Reglamento General de Circulación en España . Sin embargo, conviene conocer su significado.

A diferencia de las señales tradicionales con borde rojo, que indican una velocidad máxima legalmente obligatoria, la función de estas no es otra que la de recomendar . Estos bordes verdes no indican una obligación estricta, sino que sugieren una velocidad segura a la que se recomienda circular, especialmente en áreas donde se puede anticipar la presencia de riesgos adicionales , como zonas con alta densidad de peatones o lugares donde se pueden presentar situaciones imprevistas.

Estas señales son verdes para diferenciarlas claramente de las señales de límite de velocidad obligatorio. Además, suelen acompañarse de un letrero adicional que indica 'Advisory Speed Limit' (Límite de velocidad recomendado). Así, aquellos conductores que no las conozcan al menos saben que no se enfrentarán a ninguna penalización si no siguen la velocidad indicada.