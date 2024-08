Cuando aparecen los agentes de tráfico en la carretera siempre se extreman las precauciones

Si las condiciones y las normas lo permiten, ¿es posible adelantar a la Guardia Civil?

Siempre hay que conducir respetando las normas de tráfico para evitar cualquier susto no solo en la seguridad, sino también para que no nos caiga una buena multa. Por eso, cuando vamos al volante, da igual que estemos respetando todas las normas de la carretera, que si vemos un coche de la policía o de la Guardia Civil nuestro cuidado aumenta un 100%. Pero como siempre, si no cometemos ninguna imprudencia o incumplimos cualquier norma, no tiene por qué pasarnos nada.

De ahí nace la idea que seguramente todos nos hemos hecho de que no se puede adelantar a un coche de la Guardia Civil cuando vamos conduciendo, quizá por la tensión que nos crea encontrárnoslo, que nos hacer más precavidos de lo normal y así evitar cualquier multa que nos pueda caer.

¿Se puede adelantar?

Sin embargo, si tenemos nuestros papeles en regla, conducimos cumpliendo las normas y se da la oportunidad y nada indica que no se pueda hacer, ¿por qué no se va a poder adelantar al coche, aunque sea de la benemérita?

No existe ninguna ley que diga que no se puede adelantar a las autoridades de tráfico siempre que las normas de la carretera en la que se circula lo permitan, por ejemplo si estás en una autopista o en una carretera convencional con raya discontinua y no superas la velocidad máxima permitida y respetas la distancia de seguridad.

Recuerda también que siempre hay que poner los indicadores y tener en cuenta el resto de los vehículos que circulan por la vía, así como otros usuarios que puedan estar por ella, como viandantes o ciclistas.

No reduzcas las velocidad

Por tanto, siempre que vayas respetando el Reglamento General de Circulación no tienes de qué preocuparte si te encuentras con los agentes de tráfico en la carretera. Tampoco es necesario que aminores tu velocidad una vez los divisas, un gesto que se suele hacer cada vez que son vistos. Si no superas el límite de velocidad no tienes por qué hacerlo, a no ser que veas que estos te están mandando a parar, por lo que deberás ir frenando hasta detenerte donde ellos te indiquen.