Llevar anclado correctamente el cinturón de seguridad es algo que no se nos puede olvidar y es que tiene una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. Ahora bien, existe una recomendación que, por el momento, no tiene multa pero que nos ayudará en caso de necesidad.

¿Y si te dijéramos que todo conductor podría ser aplastado por la fuerza de un elefante en el momento de tener un accidente cuando el pasajero del asiento trasero no está usando el cinturón de seguridad? Difícil de creer, ¿verdad? Sin embargo, nada más lejos de la realidad, más de una cuarta parte de los accidentes de tráfico que resultan mortales es debido a la indecencia de no llevar puesto el cinturón de seguridad , siendo a estas alturas una prioridad en la agenda de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pero no abrocharse el cinturón no solo es peligroso para el individuo en cuestión. Ya sea el conductor u otros pasajeros que hayan hecho lo correcto y se hayan puesto el cinturón de seguridad, estos podrían sufrir lesiones o incluso morir si otras personas no cumplen con los requisitos legales de seguridad. En algunos incidentes de gravedad, los pasajeros posteriores han impactado y aplastado los asientos delanteros del vehículo porque no llevaban puesto el cinturón –o no como debiesen–. Esto es lo que llamamos el “efecto elefante”.