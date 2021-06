Ahora bien, si te encuentras ya en faena, rodeado de coches parados en una carretera y no lo has podido evitar, respira profundamente, tómatelo con tranquilidad y filosofía porque lo importante es llegar y llegar bien. No te conviertas tú solo en un riesgo al volante y empeores la situación. Lo más importante es que contribuyas a la descongestión del tráfico. Sobre todo, recuerda no caer en estos errores que te vamos a describir a continuación: