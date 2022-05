La misma DGT destaca que "con el paso de los años nuestras facultades se resienten con el envejecimiento : los reflejos, la vista y el oído o la atención no responden ahora como hace unos años. Para cruzar la calle se necesita más tiempo que antes". El organismo destaca que, en los atropellos, no siempre la culpa es del conductor, los peatones a veces son los responsables del atropello. Por ello, la DGT ofrece una serie de consejos a los mayores a la hora de cruzar una vía y así evitar posibles accidentes, especialmente por hacerlo por lugares indebidos.

Entre los aspectos principales, la DGT destaca tener en cuenta que los reflejos y las condiciones físicas pueden haberse reducido con los años, por lo que aconseja no correr riesgos innecesarios , cruzar en rojo, por ejemplo, así como esperar para cruzar siempre sobre la acera , nunca sobre el asfalto. En todo caso, hay que mirar siempre a ambos lados y asegurarse antes de cruzar que el vehículo ha parado para darte paso.

No obstante, evita cruzar en zonas que no están preparadas para ello, sino en pasos de peatones o en semáforos, ya que son los lugares más seguros para hacerlo, siempre intentando evitar colocarte tras coches o contenedores que puedan ocultarte de los conductores y que así no te vean.