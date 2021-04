La mayoría de Uppers tienen un máximo de 15 puntos en el carnet

Para empezar por algún sitio, conviene recordar que, un conductor de nuestra edad, si no ha cometido ninguna infracción, podemos tener hasta 15 puntos en nuestro permiso de conducir. Nada más sacarte el carnet cuentas con 8 puntos , los correspondientes a un conductor novel. Con el paso del tiempo, poco a poco, podrás llegar hasta los 15. Si el primer año de carnet no cometes infracciones pasarás a 12 puntos. Si sigues en esa misma línea, en tu carnet, ahora mismo, deberías tener los 15 puntos anunciados.

1.- Uso del móvil

2.- Cinturón de seguridad

Aunque parezca mentira, a estas alturas de “la película”; una cuarta parte de los muertos en carretera se producen en accidentes donde los protagonistas no tienen puesto el carnet de conducir. No llevarlo, o llevarlo mal puesto –por ejemplo, con pinzas o por detrás de la espalda-, conllevará una pérdida de 4 puntos del carnet en lugar de los 3 que se descontaban hasta ahora.

3.- Adelantamientos

4.- Detectores de radar

Con estos dispositivos va a pasar exactamente igual que con los teléfonos móviles. Hasta ahora, si no estabas haciendo uso de los mismos, no te podían sancionar pero a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, el mero hecho de llevarlo en tu vehículo va a conllevar una sanción de 200 euros y 3 puntos del carnet.

5.-Sillas infantiles

Los DRI, o dispositivos de retención infantil, más comúnmente conocidos como sillitas infantiles o de niños, también van a ver modificada su penalización por no usar o por su mal uso. Esto también afecta al uso del casco en las motos. Además de pagar una multa de 200 euros, ahora te restarán 4 puntos, y no 3 como antes, si no llevas sillita para tu hijo o nieto, si la llevas mal anclada o, simplemente, no es la adecuada para su peso o edad. Por supuesto, si no está homologada, también habrá sanción.