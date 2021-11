El Reglamento de Circulación es bastante aclaratorio y definitivo a la hora de calificar el uso de los intermitentes. “Es obligatorio señalizar todas las maniobras”, reza el texto. “En caso de no hacerlo podemos ser sancionados con multas de hasta 200 euros”. Recuerda que no sólo son necesarios, sino incluso obligatorios, en todos los desplazamientos laterales, giros, cambios de carril y cambios de sentido.

No señalizar las maniobras, o hacerlo de manera defectuosa tiene que tener su correspondiente sanción. Ya hemos dicho que la multa más alta es de 200 euros. La menor cuantía de esta infracción es de 80 euros y se suele imponer si no señalizamos con anticipación, si no quitamos el intermitente al finalizar la maniobra o apagarlo antes de tiempo. También si no señalizamos una parada o un estacionamiento.