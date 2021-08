La Ley de Costas deja muy claro que no se puede ni circular ni estacionar en la playa

La mayoría de playas son consideradas espacio protegido y la multa puede llegar a los 6.000 euros

En otros países la legislación cambia. En alguno incluso puedes echar carreras

No vamos a dar muchas vueltas en la resolución de una duda que, cada verano, se nos plantea a muchos de nosotros a la hora de acercarnos a la costa para disfrutar de unos días de vacaciones. Y la respuesta es clara y rotunda. No. No se puede circular en coche por la playa.

La Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio, en su artículo 33, apartado 5, no puede ser más clara: "Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas".

Sin embargo, buscando textos legales y no legales al respecto, todos coinciden en que se prohíbe la circulación y acceso con nuestro coche a la "mayoría de playas". Luego entendemos que algún ayuntamiento no lo prohíbe, no lo sanciona o sencillamente, en determinados casos, hace la vista gorda, sea por causa de fuerza mayor o no.

Todos hemos soñado alguna vez con una puesta de sol idílica o un amanecer al lado de nuestra pareja, disfrutando de la misma desde los asientos de nuestro coche o nuestra furgoneta o caravana. Pues eso, seguirán siendo sueños, pues te arriesgas a unas multas realmente elevadas. La mayoría de playas se consideran espacios protegidos, por lo que la sanción puede ascender hasta los 6.000 euros.

Pues me voy a otro país donde se pueda hacer

Si viajas con tu coche a otro país o alquilas en él un vehículo, sea autocaravana o no, tendrás que informarte lo mejor posible para evitar cometer infracciones como la conductora italiana que fue pillada in fraganti por las cámaras de vigilancia en Porto Cesareo, en Salento, al sur del país, con su Range Rover Evoque a toda pastilla por la playa. Los 2.700 euros de multa sí que van a dejar una huella imborrable en su memoria.

El que suscribe, en esta ocasión, no está libre de pecado, y en 2015, en un viaje a Francia, empanzó un Mazda 6 en una de las muchas y preciosas playas de la Bretaña francesa. Las ganas de hacer unas fotos memorables para ilustrar el reportaje de la prueba del vehículo pudieron a la prudencia, y si no es por la ayuda de una pareja que paseaba por allí, un embrague que aguantó la vida y una técnica que conocía pero que nunca había puesto en práctica, pudimos salir y continuar el viaje. La multa, sin duda, habría sido realmente elevada.

Por último, los amantes de las carreras de coches conocemos un rara avis en el sur de Gales, y también lo conocen los chicos del famoso programa de la BBC Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May se han pegado unos buenos rulos por Pendine Sands, once kilómetros de arenal en la bahía de Carmarthen con una arena bastante prieta y que permite no sólo el paso, sino la organización de carreras y competiciones. Porsche, BMW, Jaguar…. Cuesta encontrar una marca que no haya probado la arena galesa a sus mandos.