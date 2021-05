Ojo a lo que expone el Reglamento en su artículo 19.1: "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencia de láminas o adhesivos". Es decir, en ningún momento se llega a prohibir el uso de pegatinas , solo que estas no deben dificultar o impedir la visibilidad del conductor, por lo que en la mayoría de casos ese 'bebé a bordo', muy recurrente en los coches, queda en manos de los agentes si merece multa o no, así que cuidado. Y también puede llevarte a no pasar favorablemente la ITV si así lo considera el inspector porque cree que puede crear un punto ciego para el conductor.

Pegatinas obligatorias

Ante todo, algunas pegatinas son obligatorias , de forma que el no llevarlas conlleva una multa si las autoridades te pillan. Por supuesto, entre ellas está la de la ITV, que debe ir pegada por dentro en la esquina superior derecha y no tenerla es motivo de una sanción de entre 80 y 100 euros , sin pérdida de puntos. Y nada de tirar de nostalgia. Solo debe ir la última pegatina, pues coleccionarlas en el parabrisas entorpece la visibilidad. ¿Qué pasa si cambio la luna del coche? Se puede pedir un duplicado con los papeles de coche en el centro de la ITV donde pasa revisión.

¿Cuáles están prohibidas?

Además, como ya apuntábamos antes, no se puede colocar, pese a que no entorpece la visibilidad, ningún tipo de adhesivo sobre la placa de la matrícula, ni la delantera ni la trasera, pues entorpece el registro del vehículo con una jugosa multa de 200 euros. Y no solo por pegatinas, también pueden sancionarte por llevarla desgastada o en mal estado. En definitiva, ¿podemos poner pegatinas en el coche? Sí, siempre que no entorpezcan ni nuestra visibilidad ni tampoco sean perjudiciales para otros conductores.