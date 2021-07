Ya están fichados, aunque ellos también nos tienen a nosotros. Hablamos de los drones que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha puesto a funcionar en las carreteras para intentar reducir los accidentes de tráfico ahora que los desplazamientos por vacaciones empiezan a crecer. En total son 39 los drones que que ya vigilan las carreteras españolas como apoyo a los 12 helicópteros de la DGT. ¿Dónde están colocados? ¿Cómo funcionan? Y lo más importante, si me captan, ¿pueden multarme automáticamente?

En total hay cuatro tipos de drones con un rango de acción que va desde los 3 hasta los 10 kilómetros en el más avanzado. Además, la mayoría de ellos cuentan con un zoom de gran calidad para que no quede duda alguna de la infracción, a lo que se le suma un sistema automático de seguimiento de vehículos . Ahora bien, en algunos será necesario que dos individuos lo manejen, mientras que en otros bastará con una sola persona.

Y la gran duda, ¿puede el dron multarme? Por supuesto que sí, aunque no siempre será igual, pero siempre irán acompañadas de un fotograma que no deje lugar a dudas de que te has saltado una norma. Algunas infracciones detectadas se tramitarán y posteriormente la recibirás en tu domicilio al paso de los días. Aún así, en otras ocasiones el dron puede dar el aviso a los agentes que te darán en alto en carretera para ponerte la multa.