Ya han empezado los temporales de lluvia y de nieve. Las carreteras se colapsan en menos tiempo de lo que crees, más aún cuando bajan las temperaturas, el agua se congela sobre el asfalto y las nevadas son copiosas. Ante un viaje o un trayecto, por corto que sea, grábate a fuego que lo primero es consultar el estado de la red viaria , además de llevar siempre unas cadenas si tus neumáticos no son de invierno.

No olvides que el clima y los fenómenos meteorológicos repercuten directamente en la seguridad vial y pueden provocar accidentes muy graves cuando se conduce de forma inadecuada o simplemente cuando no se debe hacer. En definitiva, es sentido común, como te diría tu abuela: “mejor llegar más tarde que no llegar nunca”.