Abordamos aquí un clásico de cada verano: ¿Puedo conducir sin camiseta? ¿Me multan si me pillan? Está claro que no todos los climatizadores ni los aires acondicionados son espectaculares y refrescan en segundos. La tentación de llegar al coche tras un día de playa y no ponerse la camiseta para conducir es, reconozcámoslo, muy poderosa. En fin. Venga, a ver si de una vez por todas aclaramos todo y evitamos tener que pasar por caja al final del verano por culpa de unos pequeños detalles. ¿Se puede conducir sin camiseta? ¡Arrancamos!