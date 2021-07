El verano y el calor son dos aliados prácticamente imbatibles a la hora de aumentar las posibilidades de ser multados por una u otra cosa. Conducir con chanclas, ir sin camiseta, pasar del cinturón de seguridad por el calor y porque es un desplazamiento “ahí al lado”, llevar el portón trasero abierto para que circule el aire, sacar los pies por la ventana, medio cuerpo por el techo solar… la mayoría son conductas irresponsables que no son de recibo y, por supuesto, si los agentes de la autoridad te pillan, serás multado ipso facto. Unas son más leves, otras son más graves, pero lo que está claro es que todas se pueden evitar y si sabemos lo que no hay que hacer cuando vas o vienes de la playa, tendremos más posibilidades de disfrutar del veranito sin que nadie nos lo fastidie.

Conducir en chanclas, descalzo o con una toalla enroscada a la cintura o en alguna parte del cuerpo son de las más comunes, y también las que acarrean el mayor número de multas. El caso es que la ley no prohíbe estrictamente estas prácticas pero la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil se guardan el derecho a interpretar cada situación y, aunque es algo subjetivo, los agentes de la Benemérita son los encargados de evaluar y sancionar en su caso, si el calzado o la vestimenta supone un peligro para la conducción, la circulación y los demás integrantes de la vía, y por tanto, pueden multarte, siempre bajo su propio criterio.

Así por ejemplo, tu crees que tus fantásticas chanclas de cuero que te pillaste el año pasado en Ibiza te sujetan el pie y no suponen un peligro para la conducción pero si un agente de la autoridad estima que se puede soltar y engancharse en los pedales, ya puedes ponerte como quieras que te va a caer una buena multa. Es lo que hay. De nuevo, según la consideración de los agentes, la multa irá de 80 a 200 euros en función de la gravedad. Incluso te pueden quitar tres puntos del carnet de conducir. Conducir sin camiseta puede conllevar la misma multa y sanción que hacerlo con chanclas. Amén de rozaduras en la piel, pegarte a los asientos de cuero e incomodar la conducción, etcétera.

La propia Guardia Civil en sus Redes Sociales lo ha dejado claro últimamente: “No está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos para controlar bien los pedales”, comentan en su cuenta oficial de twitter.

Si hablamos de gorras, sombreros, pamelas, etcétera, también “abrimos otro melón” discutible y sancionable. Los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo y mantener su propia libertad de movimientos, para lo que el campo de visión debe estar despejado y el conductor atento a la conducción. En el tema de gorras y sombreros, todo está permitido siempre y cuando “Mantengas la vista y las orejas destapadas”. Si empleas cualquier objeto o utensilio que merme tus capacidades auditivas y no prestar atención a todo lo que sucede en carretera tendrás tu correspondiente multa.

Mal. El conductor no puede comer ni beber cuando está al volante. La explicación cae por su propio peso: si todos los sentidos no están en plena atención a la conducción, la realización de estas actividades es una infracción que conlleva sanción. Sí lo puedes hacer con el coche estacionado, no vale hacerlo en un semáforo en rojo, por ejemplo, o en un atasco. Ojo que la multa, aunque sea leve, asciende a 100 euros.