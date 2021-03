Ya lo habrás visto en muchas tiendas de ferretería, de recambios de coches o en publicidad por internet, pero lo cierto es que, a no ser que seas muy previsor, aún no deberías preocuparte demasiado por comprar la nueva luz de señalización. Si has visto alguna película policiaca, este rotativo será como el que se ponen "los de la secreta" en el techo del coche cuando empiezan una persecución, solo que en lugar de ser azul será de amarillo anaranjado.