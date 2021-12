Parece que la Dirección General de Tráfico (DGT) no da abasto para controlar a los conductores en sus vehículos y ha anunciado recientemente que va a delegar en una empresa externa la vigilancia de ciertas prácticas prohibidas en la conducción. El tema ha salido a la luz y parece que no ha tenido mucha repercusión, pero las voces más críticas no han dejado pasar el dato por alto, pues no en vano, están dedicando recursos públicos y buena parte de la recaudación de las multas en contratar a una empresa externa para realizar labores que, en principio, debería hacer por sí misma.