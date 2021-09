La mejor y la única forma conocida que funciona cien por cien para no dar positivo en un control de alcoholemia es no haber bebido una sola gota de alcohol. Así de fácil. Aunque haya una mínima tasa permitida, si vas a coger el coche, la moto, la furgo, o lo que sea, mejor que no bebas ninguna bebida alcohólica. Por tu bien y por el de los demás.

Si a pesar de todo sigues tomando un vino en la comida o en el aperitivo no perdonas la cerveza, o ese orujito después del almuerzo para volver al trabajo… más vale que tengas en cuenta estas indicaciones. La diferencia no será mucha, pero tendrás un mínimo más de margen para evitar la multa… o el accidente.

Si entra alcohol al estómago de golpe, en gran cantidad, el proceso de absorción y asimilación se pone en marcha de inmediato, las células se ponen a trabajar a toda velocidad y el cambio en el organismo puede venir de golpe. Mejor de a pocos e intercalando otras bebidas no alcohólicas, aunque lo mejor es no ingerir nada de alcohol.

Tiene mucho que ver con beber durante las comidas y si éstas son copiosas o no. Un Whisky de buena mañana sin tener un miserable café en el cuerpo es un seguro para dar positivo. Después de una comida abundante pues igual no llega al mínimo requerido para la multa. Pero claro, ojo porque puede generar que el cuerpo se aletargue, pierdas reflejos y en carretera, sea peor el remedio que la enfermedad.

Además de todo lo mencionado, hay otros elementos que influyen en mayor o menor medida a la hora de aumentar el alcohol en sangre tras consumir algo de alcohol. Fatiga, estrés, el sexo, el peso, necesidad de sueño, ansiedad, la edad… todo puede influir, en alguna medida, e insistimos, no nos cansamos, que lo mejor para evitar dar positivo en un control de alcoholemia es no probar ni una sola gota de alcohol, por muy “entrenado” que estés y pienses que a ti, el alcohol, ya no te afecta como antes o como a un joven “que no sabe beber”.