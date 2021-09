Es probable que alguna vez hayamos oído hablar del Efecto Pantalla a la hora de hablar de coches y de su conducción, pero fijo que no hemos puesto mucho interés en saber más. Sin embargo, por muchos años que tengamos, no hay nada como saber en qué consiste un incidente que nos puede pasar al volante para saber cómo combatirlo y paliar las posibles consecuencias que puede tener.

Si llevas muchos años conduciendo seguro que has sufrido el Efecto Pantalla alguna vez y te has llevado un buen susto. Y es que si no estás preparado, si te pilla de improviso, es posible que lo puedas pasar mal en ese momento e, incluso, sufrir algún accidente, que será más o menos importante en función de la velocidad a la que circules, la vía en cuestión, y la magnitud de dicho efecto.