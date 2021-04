El increíble caso del hombre polaco que lleva 17 años y 192 intentos para sacarse el carnet de conducir

Si siempre has creído que con la edad te vuelves un poco más torpe, y que no haces con la misma facilidad las cosas que antes llevabas a cabo sin esfuerzo, esta noticia de un compañero Upper en Polonia te va a reconfortar a buen seguro. No ha trascendido, imaginamos que por vergüenza, la identidad de un hombre de 50 años que, después de intentarlo 192 veces en los últimos 17 años, aún no ha logrado sacarse el carnet de conducir.