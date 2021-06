Lavar el coche en la calle ya no es el modo barato: las multas a las que te expones

Lavar el coche, nos guste o no, es algo que conviene hacer más que de vez en cuando. Si alguna vez te han escrito “guarro” con el dedo en el parabrisas, razón de más para que leas esto. No sólo para que laves más a menudo tu vehículo, sea coche o moto, sino para que sepas, por si no lo sabías, que sacar un cubo de agua y una esponja con lavavajillas a la calle te puede costar mucho más caro que si lavas el coche en los lugares permitidos y adecuados para ello.