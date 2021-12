Estamos ante unas fechas señaladas en rojo en el calendario. Hasta los no bebedores habituales van a probar algo de alcohol estos días y tal y como está el patio, con la DGT y los ayuntamientos al acecho para vigilar que todo el mundo llegue a salvo a sus casas, y también, de paso, echar algo de dinero a sus arcas a base de multas, hay que estar muy seguros, antes de ponernos a los mandos de nuestro vehículo, de que estamos en perfectas condiciones para conducir y de que, en el caso de que nos hagan soplar en un control de alcohol y drogas, no vamos a dar positivo.

A pesar de la pandemia y de la cantidad de cancelaciones de cenas de empresa y cenas familiares, es imposible reducir a la nada las relaciones sociales en estas fechas tan señaladas, aunque sea con la familia más próxima y cercana. Esos nietos a los que hace tiempo que no vemos, esos hijos que trabajan en el extranjero y solo vienen a casa por Navidad, como el célebre anuncio.

Una copita de vino, el brindis con champán, la excepción con ese whisky caro que solo bebemos en los momentos más especiales de nuestra vida… si después tenemos que coger el volante de nuestro coche o el manillar de nuestra moto, nos puede costar un buen disgusto. Es por ello que los alcoholímetros portátiles son nuestros grandes aliados en estos momentos y, generalmente, por un precio razonable, podemos conducir sin agobios si antes el aparatito nos ha dado el ok.

Por si a estas alturas de la película alguien aún tiene alguna duda de cuál es la tasa máxima permitida de alcohol para poder conducir un vehículo sin ser multados, que quede claro que l a tasa de alcohol en sangre máxima permitida es de 0,50 gramos por litro, lo que es lo mismo, 0,25 mg/litro en aire espirado, 0,15 si hablamos de conductores noveles o profesionales de la conducción. En cualquier caso, la recomendación más lógica es no probar ni una gota de alcohol, sea la bebida que sea, si tienes que conducir en las siguientes horas.

Hemos sondeado el mercado hasta decir basta. Hemos analizado más de una docena de listas elaboradas este mismo año, entre las que no faltan OCU compra maestra, Amazon, embajada7.es, equipar.es y elmejor10.com entre otras, y viendo las virtudes, las cosas mejorables y también los precios, hemos hecho nuestro propio Top5 de Alcoholímetros para que, un año más, tengamos las fiestas en paz.

La mayoría de esos medios dan como la mejor compra posible por su fiabilidad y su sencillez de funcionamiento el ACE AF-33. No es el más económico precisamente, cuesta casi 94 euros, pero sus 4,3 estrellas en Amazon y su primer puesto en unas cuantas clasificaciones le hacen ser nuestra primera elección. Hay un estudio austriaco que asegura que sus resultados son precisos al 97,7% respecto a los que utiliza la policía. Su sensor electroquímico es el garante de estas mediciones tan exactas. Tiene función memoria para ver los últimos 10 resultados y en su pantalla de fácil lectura se muestra la batería restante y es capaz de apagarse automáticamente para ahorrar energía. De esta marca existen varios modelos y prácticamente ninguno baja de 4 estrellas en una puntuación donde 5 es la máxima.

El tercer puesto se lo ha ganado el FLYHOOD. Su puntuación es un poco inferior a los anteriores, pero su precio, 22,94 euros en Amazon, y su puntuación de 3,8 sobre 5 en unas cuantas listas, le hace ser merecedor de estar en el último escalón del podio. Fácil de usar, su sensor es de los más rápidos y de alta precisión. Lleva tres pilas AAA de 1.5V y el mayor inconveniente es mantener el soplido entre 5 y 10 segundos, algo que tendremos que hacer si soplamos en el alcoholímetro de los agentes que nos hayan parado, así que, en principio, no debería ser un problema. Una pantalla LCD azul te muestra directamente y sin esperas el resultado de la prueba. También cuenta con alarma automático y modo de ahorro de energía. Su tamaño de bolsillo es un punto más a su favor y viene con 16 boquillas.

Fuera de podio, pero no por mucho, se ha quedado el JTENG. También tiene sus 4 estrellas sobre 5 en la mayoría de rankings y lo mejor de todo es su precio, pues lo podemos encontrar por 19,99 euros. Este alcoholímetro digital está homologado, tiene pantalla LCD de muy fácil lectura. Su mecanismo es muy sencillo: presionar el botón de encendido durante un segundo, esperar 10 segundos, soplar entre 3 y 5 segundos y en ese mismo periodo de tiempo saldrá el resultado. Lleva dos pilas AAA y si en 10 segundos no volvemos a apretar ningún botón se apagará. 80 usos garantizados con el mismo juego de baterías.

Por último, el quinto clasificado en nuestro TOP5 es también el más barato. Para completar nuestro listado hemos elegido, después de muchas comparativas, el ASCOZY, que lo podemos encontrar por 17,99 euros en Amazon… y no nos extraña que, por ello, entre otras cosas, sea el más vendido… su precio ayuda. La puntuación se queda en 3 estrellas sobre 5 en la mayoría de listados vistos, pero tal y como están las economías domésticas nos parece interesante que cierre nuestra clasificación. No usa boquilla, su sistema antipolvo en espiral girando la cubierta para soplar es algo peculiar. Cuenta con una alarma si se supera el límite de alcohol permitido. Una luz, verde, amarilla o roja, será la señal definitiva de si estamos para conducir o no. Se recarga mediante USB con comodidad y puede durar hasta 200 intentos con la carga a tope. Hay que soplar entre 5 y 10 segundos para obtener el resultado y su tamaño hace que quepa en el bolso o incluso en el bolsillo o colgado de un llavero.