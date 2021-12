Hace días se aprobaba la nueva Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial con grandes novedades para los conductores y que entrará en vigor en 2022. Una vez el texto sea válido, se acabará, entre otras cosas, el margen de 20 kilómetros por hora que permitía superar el límite de velocidad de la vía para los adelantamientos, así como el endurecimiento de sostener el móvil con la mano, aunque no se use, o en el adelanto a los ciclistas en la vía. Además, llegan grandes novedades en los Vehículos de Movilidad Personal (VPM) , como el patinete eléctrico que usa tu hijo adolescente para moverse por la ciudad.

Los conductores de patinetes eléctricos se enfrentan a posibles multas si no cumplen con las normas, una de las principales es que una vez entre en vigor la Ley tendrán que llevar casco de forma obligatoria. Y hablamos de multas y no de puntos porque cabe recordar que para ponerse a los mandos de uno de estos vehículos no es necesario tener ningún tipo de carnet de conducir al que nos puedan restar unos cuantos puntos dependiendo de la infracción.