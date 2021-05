Estos datos asustan. Y mucho. Son un buen indicador para darse cuenta de que la crisis que tenemos encima es más grave de lo que parece. Y es que más de un millón de coches que tenían que haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sólo en el último mes no lo ha hecho. El peligro subsiguiente es directamente proporcional a la gran cantidad de vehículos circulando sin tener la confirmación de que están aptos para poder circular con toda seguridad.

Antes de seguir hablando de la importancia y el peligro de tener circulando por las calles y las carreteras coches sin ITV, hay que tener claras dos cosas: que no tener la ITV al día está calificado como una infracción grave o muy grave según la normativa actual, y dos, que en caso de siniestro o accidente la compañía aseguradora no cubre absolutamente nada, lo que podría conllevar unos gastos muy altos para el propietario del vehículo si el incidente tiene cierta gravedad.

No tener la ITV en regla conlleva sanciones y multas importantes

Sea por inconsciencia, o bien sea a sabiendas, si no has pasado la ITV en tiempo y forma, te enfrentas a tres sanciones distintas. En cualquier caso, la multa puede llegar a 500 euros.

1. ITV caducada. Este supuesto está vigente aunque el vehículo esté aparcado en la calle, o incluso en un garaje. Ya explicamos aquí que aún en estos casos, es posible que el coche cause incidentes. Esté en uso, o aparcado y cubierto de polvo, si no has realizado la inspección técnica en tiempo y forma corresponde una multa de 200 euros y, por supuesto, la obligación de pasar la ITV lo antes posible.