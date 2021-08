Ponerse a los mandos de un volante requiere tener todos los sentidos alerta no solo para nuestra seguridad, también para no cometer ninguna imprudencia que le pueda salir cara a nuestro bolsillo . Aún así, a veces con las prisas nos saltamos alguna que otra norma sin pretenderlo que termina siendo pillada y se traduce en una multa económica que hasta puede traernos la pérdida de algún que otro punto en el carnet de conducir . Ahora una nueva multa está a punto de llegar en el mes de septiembre, una práctica recurrente entre los conductores que tendrán que dejar de hacer si no quieren que su cartera sufra un pequeño susto .

Por ponernos en situación, un ejemplo. Tras una jornada de trabajo y tras hacer unos recados, pasas a buscar a tu hijo al lugar donde tiene clases particulares pero llegas unos minutos antes y aún no ha salido, por lo que aparcas para esperar su inminente salida pero no crees que tengas que apagar el motor durante ese corto periodo de tiempo que estarás ahí parado. Pues con la nueva ley eso conlleva una multa. ¿Por qué si estás bien aparcado? Nada tiene que ver, el problema se encuentra en que no has apagado el motor.