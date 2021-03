Cuando salimos a la carretera no solo ponemos los cinco sentidos en ella para hacer una conducción segura, también estamos atentos a si existe algún radar de Tráfico para reducir la velocidad en caso de que hayamos pisado más de la cuenta el acelerador esa vía y acabemos con una multa y un par de puntos menos en el carnet de conducir. Pero como no podemos estar a todo, en muchas ocasiones nos despistamos y acabamos frenando muy cerca de donde está el radar, cosa que no nos libra ni de ser cazado ni de una posible multa.