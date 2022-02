Llevan muchos años siendo obligatorios, pero estoy convencido de que muchos de nosotros, sabiendo que llevamos al menos un chaleco reflectante en el coche , no recordamos si está en la guantera, en el bolsillo tras el asiento o en la puerta del copiloto. Deberíamos prestar más atención a ese gran olvidado, nos puede costar un buen disgusto si en la última limpieza a fondo del habitáculo lo sacamos y no volvimos a meterlo.

En cualquier caso, es recomendable llevar más de un chaleco. Por si acaso. Piensa siempre que las averías no avisan y puedes llevar viajeros a bordo. No queremos decir que hay que llenar la guantera del coche con varios chalecos, pero no está de más llevar un segundo chaleco. Piensa que si tienes un incidente con tus hijos en el coche, éstos deberán permanecer en el interior del vehículo si no disponen de un chaleco.