Ir con prisas a veces nos juega una mala pasada. Ese instante en el que aparcas rápido en un lugar en el que sabes a la perfección que no puedes pero con eso de que "es un momento" lo haces y al volver te encuentras una multa. Te la has jugado y ha salido mal. Pero hay otros lugares donde tienes más libertad, como el garaje de casa, ¿quién va a multarte? Como mucho la queja de algún vecino si es que es comunitario. Aún así, ¿qué pasa, por ejemplo, con el parking de un centro comercial o supermercado? A pesar de que parece un lugar sin ley, en el que las autoridades no pueden multarte, la cosa no es realmente así.