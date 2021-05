Con la entrada en vigor de nuevas normas de circulación en 2021 hay muchos conductores que aún no se han enterado de que conductas habituales hasta el año pasado ahora te pueden costar una buena multa e incluso puntos del carnet. Afortunadamente los Uppers estáis siendo informados puntualmente de todos los cambios para que no os pillen desprevenidos, pero queremos dedicarle un poco más de tiempo a un hábito que todos hemos hecho alguna vez y que, desde que empezó 2021, no está permitido.