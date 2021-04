Un juzgado de Córdoba sienta precedente

Como suele pasar en muchos casos, es normal desconocer la norma que se nos aplica, pero a poco que se rasque, salen a la luz resquicios para poder librarse de la multa. Y en la ley se dice, claramente, que la denuncia producida por exceso de velocidad y captada por un radar fijo “debe contener dos fotos distintas” del momento de la infracción, y no una solo foto, o dos iguales (una más ampliada que la otra). De esta manera, el juez ha estimado íntegramente el recurso del conductor, condenando a la DGT a pagar las costas del juicio.

Una sentencia que va a dar mucho que hablar

Pero encima va más allá, ya que se amplía la información diciendo que en una de las fotos se mostrará una visión panorámica del vehículo y, en la otra, su placa de identificación. A la vista de los hechos, el juez entiende que no puede concretarse que una foto no sea la mera ampliación de la principal, lo que supone la existencia de una sola fotografía. Esto se refrenda al comprobar que la fotografía de la matrícula no contiene la información exigida para la sanción, como es, la identificación del aparato que capta el exceso de velocidad, fecha y hora del suceso, velocidad registrada y punto kilométrico de ubicación del aparato.