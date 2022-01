En principio los Upper podemos estar tranquilos, pues el nuevo carnet de conducir no tiene por qué afectarnos. Se trata de una nueva idea de la Dirección General de Tráfico (DGT) por culpa de la nueva movilidad, eléctrica casi en su totalidad, que parece que trae aparejada nuevas necesidades regulatorias, especialmente para los más jóvenes , que tienen acceso muy pronto a vehículos como los patinetes eléctricos o las bicicletas eléctricas, que han obligado a la DGT a legislar su uso para que el tema no se vaya de las manos.

Muchos de nosotros pensaremos que, existiendo la licencia de ciclomotor, disponible desde los 15 años –en nuestra época era 14 años, que nos habilitaba para llevar el mítico Vespino- no hace falta este nuevo carnet, pero la principal diferencia es que, desde los 16 años, podremos conducir con el B1 cuadriciclos L7 cuya masa es inferior a 400 kilos (sin incluir baterías) y cuyo motor no exceda de 15 kW, (20,4 CV). Además, estos vehículos podrán alcanzar hasta 90 kilómetros por hora, no 45 como la licencia de ciclomotor.