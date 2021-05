En España y en Europa estamos más familiarizados con las rotondas

Un concepto de fácil asimilación… siempre que no nos pongan semáforos absurdos en su interior

Prioridades y derechos de paso: el tema de elegir el carril correcto

¿Y qué hago con los intermitentes?

Alguno ya está sudando frío de nuevo. Para acceder a la glorieta, aunque es obligatorio indicar el cambio de dirección a la derecha, en algún caso -sobre todo si la siguiente salida está muy próxima- no se recomienda su uso para evitar que los demás interpreten que va a tomar esa salida. Cuando circules por el interior, no lleves puesto el intermitente izquierdo para indicar que vas a continuar girando; utilízalo solo para efectuar los cambios de carril, y pon el indicador derecho para anunciar la salida. Eso sí, debemos señalizarlo con suficiente antelación , pero no antes de haber sobrepasado el eje longitudinal de la anterior salida, para evitar que se malinterprete nuestra intención y se crea que vamos a salir por ella.

Quién más, quien menos, ha visto a alguien, desde el carril más interior de la rotonda, salir directamente a saco por la salida más cercana atravesando de manera peligrosa uno o más carriles. Esta maniobra es la que más accidentes provoca y está totalmente prohibida, por mucho que señalices con el intermitente… a no ser que la señalización exprese convenientemente por medio de marcas viales esa posibilidad. Pero vamos, que si el carril exterior no estuviera ocupado, la norma te obliga a utilizarlo para abandonar la glorieta.

La DGT y la Guardia Civil nos dan algunas pistas

“Si no has podido situarte a tiempo en el carril de la derecha, no te detengas en medio de la glorieta esperando a que te dejen pasar para salir. Y tampoco fuerces la salida cortando la trayectoria a los que están en el carril exterior. Recuerda: ¡No tienes prioridad! Da una vuelta más y procura situarte con suficiente antelación en el carril exterior”. Esto lo sabemos la mayoría, es de cajón, pero no es menos cierto que muchas veces forzamos la acción para que nos dejan entrar en un mínimo hueco. Como puedes comprobar, está mal hecho y es sancionable.