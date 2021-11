Accidente en la puerta del cole: los cinco peligros de pasarse al cambio automático tras conducir toda la vida coches con el manual

La reciente tragedia ocurrida a la salida de un colegio en Mirasierra, en Madrid, donde una madre confundió la posición de la palanca y los pedales de un coche automático, causando un terrible atropello mortal, abre el debate sobre los conductores acostumbrados toda su vida a conducir un coche manual y pasar de repente a un automático. El proceso no es baladí, y más cuanto más años de experiencia tenemos con un coche manual y más estresados andamos con el resto de temas, personales o generales. Prestar la debida atención a la conducción, lo que tenemos alrededor y al propio vehículo, es fundamental en cualquier caso, pero más aún si estamos afrontando todo esto con un coche que no tenemos por la mano y que lleva un cambio automático.

En el fondo y en la práctica, después de haber conducido cientos y cientos de coches manuales y automáticos, he de confesar que me parece más relajado y fácil conducir un automóvil con una transmisión automática , pues es menos exigente a nivel de atención y puedes despreocuparte un poquito más que cuando tienes la tiranía constante de tener que subir o bajar de marcha cuando la situación lo requiera, muy a menudo si es en ciudad.

A renglón seguido del punto 2, de nuevo pedimos que tire la primera piedra el que esté libre de pecado y no haya pisado el freno pensando que era el embrague. Si estás en parado no pasa nada, pero si es “de primera a segunda”, el frenazo va a ser espectacular. Algún dentista hay que se ha lucrado a base de estos accidentes, pues dejas los incisivos clavados en el volante sin darte cuenta, mucho más peligroso si lo haces instintivamente con el coche a buena velocidad. A la izquierda de los pedales suele haber una repisa y ahí hay que situar el pie izquierdo desde que te subes hasta que te bajas del coche.

En un coche con cambio manual, en punto muerto, si el coche está en llano no se va a mover un solo milímetro. En cambio, con un coche con cambio automático, no se debe levantar el pie del pedal del freno porque con la “D” puesta el coche saldría hacia adelante, a poca velocidad, es cierto, 2, 3, 4 kilómetros por hora, pero lo suficiente para causar un susto o un atropello si alguien está pasando despreocupado por un paso de cebra que tenemos delante. Esto se hace así para que el coche no vaya para atrás en una cuesta abajo, por ejemplo. Son varias las veces que he visto pequeños toques en Stop o semáforos porque un conductor de un automático ha levantado por distracción el pie del freno y ha alcanzado al de delante.