Quizá es uno de los más importantes y más significativos. Distancias, colores, señales, proximidad del resto de actores en los diferentes tipos de vía… Los conductores de la tercera edad deberían hacer un chequeo anual obligatoriamente de su visión. Cuando se conduce un vehículo son muchos los elementos que hay que controlar para la buena marcha del negocio. Semáforos, peatones, coches, motos, bicis, patinetes, señales en el suelo, señales verticales, la propia información que nos da el coche… si no somos capaces de ver perfectamente todos estos elementos, ha llegado el momento de dejar de conducir para prevenir accidentes y males mayores. No comentamos nada, pero si ya no conduces de noche porque no te manejas con las distancias y las luces ajenas te deslumbran mucho más que antes… ya sabes…