La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene muchas maneras de controlar la velocidad de nuestros vehículos y multarnos si superamos el límite permitido. A los habituales radares fijos, se han sumado en los últimos años los móviles situados en coches, camuflados o no, helicópteros y, recientemente, estos radares pueden estar situados en motos, camiones, furgonetas e incluso drones.

Sin embargo, la DGT ha decidido potenciar un sistema de detección que, hasta ahora, no había utilizado mucho. Son los radares de tramo. Su funcionamiento es muy sencillo: constan de, al menos, dos cámaras de visión artificial sincronizadas. Situadas en ambos extremos de un tramo de carretera, calculan la velocidad media de cada vehículo en dicho tramo e informan a la central –el Centro de De Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la DGT en León- de los que superan el límite de velocidad establecido para su posterior sanción. Las cámaras son infrarrojas, pudiendo controlar las matrículas tanto de día como de noche.

Más efectivos que los radares fijos

El hecho de controlar la velocidad no sólo en un punto determinado, sino en un tramo que puede ir de un par de kilómetros a varias decenas, asegura que, durante más tiempo, los conductores circulan por debajo del límite establecido si no quieren ser multados.

En breve habrá más de 1.400 radares vigilando las carreteras españolas

Por el momento no se han publicado datos de cuándo ni dónde se van a colocar estos nuevos radares de tramo aunque, por lógica, debería ser en puntos donde se registra mayor siniestralidad vial, que a día de hoy siguen siendo las carreteras secundarias. En cualquier caso, la DGT también ha comunicado, textualmente, que aún faltan “meses” para que estos 45 nuevos radares de tramo estén operativos. No es descartable que, a final de año, muchos de ellos aún no estén en funcionamiento. De la misma manera, hasta ahora, los túneles son los lugares preferidos por la DGT para instalar estos dispositivos y controlar la velocidad en los mismos.