A pesar de que hemos sido buenos y nos hemos portado muy bien, los reyes magos no van a traernos el descapotable que hemos pedido. Ni siquiera ese deportivo de segunda mano con el que hemos soñado durante tantos años. Otro año toca cuidar de nuestro viejo cacharro como si fuera oro en paño para que nos dure un poco más. Ya sabes que, desde el 1 de enero de 2022, el impuesto de matriculación ha subido una media de mil euros por coche, por lo que aún se pone más difícil y más cuesta arriba cambiar de coche.

Afortunadamente, en los últimos años va calando la idea en nuestro país de que lo mejor, para conducir en invierno, son unos neumáticos adaptados al frío. Y lo mejor de todo es que ahora no es necesario tener dos juegos, uno de verano y uno de invierno, con las dificultades de almacenaje que ello conlleva. En los últimos años la tecnología del caucho nos ofrece neumáticos All Season, o Todo Tiempo, manteniendo prestaciones en verano y pudiendo rodar incluso en nieve sin necesidad de cadenas. Prácticamente todas las marcas tienen un modelo. Nosotros hemos probado los Michelin CrossClimate (acaban de sacar los CrossClimate2, aún mejorados), y no tenemos queja. En función del sitio donde los compres, pueden salir por 89 euros la unidad. Y su durabilidad es extraordinaria.