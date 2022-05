El móvil no se puede utilizar cuando se conduce, tampoco si se lleva en un soporte, que no están homologados como tal

La mayoría de soportes pueden utilizarse, pero no se pueden colocar en cualquier zona del salpicadero

Lo sabes de sobra. Si desde siempre el uso del teléfono móvil mientras conduces no estaba permitido, con la nueva Ley de Tráfico las restricciones son mucho más duras para seguir la senda de la Dirección General de Tráfico (DGT) en busca de la menor siniestralidad posible en las carreteras, ya que la manipulación del móvil y la distracción que supone pone en peligro al conductor y al resto de usuarios de la vía. El móvil no se puede utilizar, pero sí llevarlo en un soporte para así, por ejemplo, tener a ojo el mapa si hemos marcado una ruta en el GPS. No obstante, no todos esos soportes son válidos, tienen que estar homologados.

Multas por usar el móvil

Usar el móvil no está permitido, eso lo tenemos todos claro, pero la nueva norma es aún más restrictiva, ni siquiera puede llevarse en la mano, aunque esté bloqueado y no lo estés manipulando. Las multas ahora llegan a la pérdida de seis puntos del carnet y hasta 500 euros de sanción económica.

Pese a no poder llevarlo en la mano, sí que puede ir en un soporte en algunas zonas del coche cuando, por ejemplo y como explicábamos, metes una dirección en el navegador para seguir la ruta, algo que hay que hacer antes de arrancar el motor ya que, pese a que tengas un soporte homologado, es para llevar sujeto el smartphone, no para manipularlo.

Dicho esto, no es que los soportes tengan que estar homologados, lo que se sanciona es que vayan en zonas que no está permitido. Se debe instalar siempre en un área que quede por debajo de la zona de visión del conductor siempre que le permita acceder a todos los elementos del salpicadero y no entorpezca la correcta conducción ni obstaculice el movimiento del volante.

¿Qué soportes puedes usar?

Los soportes que se pueden utilizar son:

Magnéticos : son los más utilizados debido a que no son especialmente caros y, además, son sencillos de instalar sobre la rejilla de ventilación o sobre el salpicadero.

: son los más utilizados debido a que no son especialmente caros y, además, son sencillos de instalar sobre la rejilla de ventilación o sobre el salpicadero. Pinza : la instalación de este tipo de soportes también es fácil, además de que a través de la pinza deja bien sujeto el teléfono móvil.

: la instalación de este tipo de soportes también es fácil, además de que a través de la pinza deja bien sujeto el teléfono móvil. Ranura del CD: siendo sinceros, ya pocos utilizan la ranura del CD así que, si la tienes muerta de risa, también se puede instalar ahí el soporte.

¿Qué pasa con los de ventosa? No están prohibidos, lo que no se permite es que vayan colocados sobre la luna del parabrisas, en un cristal. Ahí, además de entorpecer la vista del conductor, sobre el cristal, en los meses de verano, el calor puede hacer que la ventosa se desprenda y se caiga, lo que genera una distracción peligrosa en el conductor. En todo caso, el soporte de ventosa está permitido, pero debe ir sobre el salpicadero, no sobre el parabrisas y siendo conscientes de sus desventajas.